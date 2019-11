Erste SPÖ-Konsequenz: Andrea Brunner schmeißt hin

Die Rufe nach einer radikalen Neuorientierung der SPÖ werden immer lauter. Im Mittelpunkt stehen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner und ihr engster Mitarbeiter, Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. Weicht Rendi-Wager nicht, könnte sich der hochkochende Parteizorn an Deutsch entladen. Er steht immens unter Druck und könnte jetzt für den schlechten Lauf der SPÖ verantwortlich gemacht werden.

Die stv. Bundesgeschäftsführerin der SPÖ, Andrea Brunner, hat am Dienstag jedenfalls schon ihren Rückzug erklärt. Auf Facebook schrieb Brunner: "Ich habe mich immer als Mittlerin zwischen der Bundesgeschäftsführung und den MitarbeiterInnen gesehen und das ist angesichts der aktuellen Situation nicht mehr möglich. Mein Funktionsrückzug bedeutet auch eine Einsparung - ich verzichte damit auf diesen mit dieser Funktion verbundenen Teil meines Gehalts."

Nach den Niederlagen bei der Nationalratswahl Ende September und am Sonntag in der Steiermark muss nun Deutsch alleine seinen Genossen auch noch die notwendig gewordenen Sparmaßnahmen in der Partei erklären. Und er macht das dem Vernehmen nach höchst ungeschickt, wie aus der Partei am Dienstag rund um die Betriebsversammlung zu hören war. Sein Kommunikationsstil wird sehr kritisch gesehen - bzw. dass er eben nicht mit den Betroffenen in der Wiener Parteizentrale spricht.