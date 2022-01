Erneut Klimastreik am 25. März in Österreich

Nach acht weltweiten Klimastreiks wird am 25. März das erste Mal im Jahr 2022 zu Großstreiks aufgerufen. "Wir haben im letzten Jahr viel erreicht: Eine wegweisende Klimaklage vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, den Stopp des Lobautunnels und das Klimaticket für ganz Österreich sind nur ein kleiner Auszug dessen. Dieses Jahr wollen wir noch mehr schaffen", so die Fridays For Future-Aktivistin Lena Müller in einer Aussendung.