Erinnern am Heldenplatz: "Der Typ ist da oben gestanden und hat gesprochen"

Die heutige Jugendgruppe befindet sich gerade in der Ausbildung, um Gärtner zu werden. In der Berufsschule haben sie zwar Politische Bildung, aber nicht Geschichte, erzählt der 18-jährige Maximilian. Darum interessiert ihn, was die Guides Stephan Turmalin und Erik Stettler erzählen, besonders. Und obwohl sie keinen Geschichtsunterricht haben, wissen die Jugendlichen viel über den Krieg, die Verbrechen der Nazis und auch den 8. Mai. „Eigentlich sollte er ein Feiertag sein“, sagt Sebastian. Wer nun genau Kurt Waldheim war, dabei tun sich die Jugendlichen dann schon schwerer, dafür diskutieren sie mit den Guides darüber, was mit der Lueger-Statue passieren soll oder erklären dem KURIER, warum sie sich nicht darauf verlassen, dass für immer Frieden in Österreich sein wird. „Es wiederholt sich alles, weil es halt Menschen sind“, sagt Sebastian. Und heutzutage, glaubt er, hätten es die Nazis sogar noch leichter – wegen der fremdenfeindlichen Stimmung und der schnelleren Verbreitung von Fake News über Social Media.