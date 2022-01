Erhöhtes Uni-Budget soll Ärzte-Ausbildung verbessern

"Andere Maßnahmen überlegt"

Damit dürfte es aber nicht getan sein, um dem rezenten Ärztemangel beizukommen: Laut Rechnungshofbericht ergreift jeder dritte Medizin-Absolvent nicht in Österreich den Arztberuf, vor allem Allgemeinmediziner fehlen. Der Rechnungshof empfiehlt eine bessere Abstimmung zwischen Bildungs- und Gesundheitsministerium bei der Ärzte-Ausbildung.

Während des Medizinstudiums sei die Drop-out-Quote sehr gering, dementsprechend sei das Studium richtig aufgesetzt, so Polaschek. Er schlägt Stipendien vor, damit in der medizinischen Forschung noch mehr Absolventen in Österreich bleiben. „Im Bereich der allgemeinen Medizin muss man sich andere Maßnahmen überlegen, wir werden uns mit dem Gesundheitsministerium austauschen“, sagt Polaschek.

Der stärkste Fokus, neben der Medizin: Forschung und Digitalisierung. Auch das Niveau der Fernlehre möchte Polaschek verbessern, betont aber, dass Unis auch in Zukunft „Anwesenheitsinstitutionen“ bleiben sollen. Zur Pandemie-Performance sagt er: „Wir haben im Grunde genommen keinen Cluster an einer Universitäten gehabt.“