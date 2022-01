Es stimmt, dass wir mit der FPÖ in dieser Frage einen konträren Zugang haben. Das ist aber in einer Koalition nichts Unübliches. In der Bundesregierung haben ÖVP und Grüne unterschiedliche Standpunkte beim Straßenbau, so bei der Linzer Ostumfahrung und beim Wiener Lobau-Tunnel. Unterschiedliche Position sind nicht angenehm, ich würde mir bei der Impfpflicht wünschen, dass wir gleicher Meinung sind. Aber bei unterschiedlichen Parteien sind unterschiedliche Standpunkte möglich. Außerdem sagt FPÖ-Obmann Haimbuchner öffentlich, dass er sich impfen lässt und er kein Impfgegner ist.

Sie und Ihr Salzburger Kollege Haslauer sind in öffentlichen Verschiss gekommen, weil sie trotz hoher Ansteckungszahlen und niedriger Impfquoten nicht umgehend den Lockdown verhängt haben. Sie sind beide in Umfrageergebnissen ganz nach unten gerutscht. Das hat Sie beschädigt.

Wenn man Erster ist, wird man für alles verantwortlich gemacht. Damals war die Frage des Lockdowns sehr schwierig zu entscheiden, das Anwachsen der Welle war in der Geschwindigkeit nicht absehbar. Die Welle im Herbst hat uns alle in Österreich von der Dynamik überrascht. Sie hat ihren Ausgang in Salzburg und Oberösterreich genommen. Wir waren aber dann bald wieder im Schnitt der anderen Bundesländer. Ich darf an Ostern erinnern, als es den Lockdown in Ostösterreich gegeben hat.

Wir haben gelernt und rechnen nun immer mit dem Unerwarteten. Wir sind nun ganz vorsichtig und bereiten uns vor. Wir haben Simulationsforscher Nikolas Popper für das Team des Landes engagiert, um einen Seismografen für mögliche Entwicklungen zu haben. Mit der Omikron-Welle stehen wir vor den nächsten Herausforderungen.

Zu den Corona-Sorgen kam der Rücktritt von Bundeskanzler Sebastian Kurz und dann sein kompletter Rückzug. Sie haben stets eine gewisse Distanz zu den Türkisen erkennen lassen und betont, in Oberösterreich regiert die ÖVP. Fühlen Sie sich durch die Implosion der Türkisen bestätigt?

Wir haben mit Kurz als Bundeskanzler viel erreicht, wir sind als ÖVP die klare Nummer-eins-Partei geworden, was zuvor nicht der Fall war. Viele inhaltliche Dinge wie die Steuerreform und die neue Technische Universität in Oberösterreich sind umgesetzt worden. Aber es war ein Führungssystem, an dem es manches kritisch zu sehen gibt. Auch ÖVP-intern.

Zum Beispiel?

Die enge, sehr kleine Führung, die späte Einbindung der Länder. Aber die Sache ist abgeschlossen. Wir können aber als ÖVP in Anspruch nehmen, dass wir mit Karl Nehammer in einer schwierigen Phase einen neuen Bundeskanzler installiert haben. Wir haben gezeigt, dass wir zusammenhalten, wenn es eng wird.

Es sieht so aus, dass in der ÖVP wieder die Landeshauptleute anschaffen, so wie das früher der Fall war. Das kann man an der Besetzung der Ministerposten ablesen.

So eine breite Partei wie die ÖVP ist immer eine Teamleistung. Durch seine Ausnahmepersönlichkeit ist Kurz immer im Fokus gestanden. Aber in einer Partei wie der ÖVP mit starken Interessen- und Ländergruppen kommt es immer darauf an, dass das Miteinander funktioniert und dass sich alle einbringen. Das war in der jetzigen Phase möglicherweise sichtbarer als vorher.

Kommen wir zu den Zukunftsprojekten. Ein Wichtiges ist neue Digital-Universität. Bis Jahresende sollte der Standort fixiert werden.

Ich hatte ein ausführliches Gespräch mit dem neuen Wissenschaftsminister. Die international besetzte Konzeptgruppe, die sich mit den Inhalten beschäftigt hat, ist mit ihrer Arbeit fertig. Das ist eine sehr positive Überraschung. Wir werden das Konzept zu Jahresbeginn präsentieren. Es ist ein völlig neuer Zugang. Gleich zu Beginn des Studiums gibt es viel Praxisbezug. Der Bogen der Uni ist sehr weit, von der Industrie bis zu Kunst und Kultur. Ihr Zuschnitt ist völlig neu. Das Gründungsgesetz soll im ersten Halbjahr im Parlament beschlossen werden. Die Standortfrage ist mit im Gepäck. Zu Studienbeginn im Herbst 2023 wird aber noch kein fertiges Universitätsgebäude stehen.

Wie viel Geld wird der neuen Universität zur Verfügung stehen?

Der Bund stellt vorerst einmal 150 Millionen Euro in Aussicht. In der Gründungsphase sind es 30 Millionen. Es ist eine Universität des Bundes, der Bund hat die Hauptverantwortung für die Realisierung. Wir werden entsprechend mit dabei sein, wenn es um das Grundstück und die Errichtung geht.

Wird die Universität jenes Leuchtturmprojekt, das versprochen wurde?

Das wird es, das ist auch der Anspruch. Es gibt kaum Vergleichbares in Europa. Das muss mit Leben gefüllt werden. Wer forscht hier, wer unterrichtet hier? Gelingt es auch, internationales Publikum bei den Studierenden anzuziehen?

Was hat der Landeshauptmann – neben der Pandemie und der TU – noch im Talon für das neue Jahr?

Wie können wir trotz Pandemie den wirtschaftlichen Aufschwung so festigen, dass wir immer vorne dabei sind? Was bedeutet das für die Infrastruktur? Breitband und öffentlicher Verkehr. Der Industriestandort Oberösterreich wird mehr und mehr in Richtung Klimaschutz gehen, auch in den industriellen Abläufen. Am Ende wollen wir das arbeitsplatzintensive Land bleiben, das wir derzeit sind. Das muss unser Ziel sein.

Welche Neujahrswünsche hat Thomas Stelzer für sich persönlich?

Die gibt es, aber ich werde sie nicht öffentlich ausbreiten. Ich will wieder mehr zusammenführen. Im Herbst war eine prolongierte Wahlkampfstimmung. Wir sollten sie hinter uns lassen, ich will dazu beitragen. Es braucht eine Gesprächsbereitschaft und den Willen, dem anderen zu glauben, dass er positiv wirken will. Es muss dennoch auch eine klare Kante gegenüber Extremen geben. Wer den Staat und demokratische Entscheidungen ablehnt, überschreitet die Grenzen.