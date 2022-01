"Er hustet der Omikron-Wand was": Mückstein sorgt für PK-Fauxpas

In traurigen oder anstrengenden Zeiten nicht den Humor verlieren - das kann die Twitter-Community. Und ihr neuestes "Opfer" der Belustigung in diesen tristen Zeiten ist just Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein. Nur zu gut hat Österreich die Hygiene-Maßnahmen in den vergangenen zwei Jahren in den Alltag eingebaut. Fast schon auswendig gelernt, wie einst Gedichte in der Schule.

Das Thema Husten und Niesen hat dabei einen ganz besonderen Stellenwert bekommen. "Nicht in die Handfläche oder Faust" hörte man vor allem in den Anfangstagen der Pandemie. "Wenn Sie niesen oder husten müssen, dann in die Armbeuge" - sich diese Regel wieder einmal in Erinnerung zu rufen, ist in Anbetracht der Bilder des Gesundheitsministers vermutlich nicht die schlechteste Idee.

Denn Mückstein zeigte bei der Gecko-Pressekonferenz am Feiertag vor, wie man es nicht macht. Maske runter, Faust geballt - "hust, hust".