Entschädigung für Homosexuelle, die wie Verbrecher behandelt wurden

„Ich stehe heute hier, weil ich vor 25 Jahren Sex hatte.“

Die Begrüßungsworte von Michael Woditschka bei einer Pressekonferenz am Montag im Justizministerium haben es in sich: Woditschka ist einer von rund 11.000 Menschen in Österreich, die bis Anfang der 2000er-Jahre wegen ihrer Homosexualität strafrechtlich verfolgt wurden. Nach Plan von Ministerin Alma Zadić sollen sie nun rehabilitiert und entschädigt werden.

Woditschkas Geschichte beginnt im Jahr 1999 – einer eigentlich „progressiven Zeit“, in der er endlich den Mut gefunden habe, sich zu outen und „sich auszuprobieren“, wie er erzählt. Der Wiener arbeite damals in einer Diskothek, lernte einen 17-Jährigen kennen und traf sich einige Male mit ihm.

Dieser wurde später von der Polizei erwischt – und gestand im Verhör auch die Beziehung zu Woditschka, damals 19 Jahre alt.