Ende im monströsen Grasser-Prozess: "Irgendwann ist genug gesagt"

Es sind durchaus emotionale Worte zum Prozessfinale, die Grasser an die Richterin Marion Hohenecker (bei ihr bedankte sich der Ex-Minister für die faire Prozessführung) und die Schöffen richtet. Seine Hauptbotschaft: Das Gericht habe ihm das Vertrauen in die Justiz wieder zurückgegeben, das er bei den Ermittlungen gegen ihn verloren hatte. Der frühere Justizminister Wolfgang Brandstetter habe ihm nämlich damals – in Anwaltsfunktion – sinngemäß gesagt, die Staatsanwälte „wollen Sie hängen sehen, warum auch immer“. Das habe ihm Angst gemacht, so Grasser. Aber er sei unschuldig und hoffe auf ein „gerechtes Urteil“.

Nach elf Jahren Ermittlungen und Prozess kam der Zweitangeklagte Walter Meischberger zu dem Schluss: „Irgendwann ist genug gesagt.“ Die Sache liege entscheidungsreif am Tisch. Trotz aller „schiefen Optik“ habe er rechtmäßig gehandelt. Die lange Verfahrensdauer habe ihn nachhaltig geschädigt. „Elf Jahre meines Lebens kann mir niemand zurückgeben, auch das Gericht nicht, aber vielleicht meine Reputation.“