Grasser: "Bin unschuldig und hoffe auf gerechtes Urteil"

Hochegger hat in seinen "letzten Worten" sein Teilgeständnis erneut bestätigt. Er habe in einem "Korruptionsbiotop" zwischen Wirtschaft und Politik mitgewirkt. "In einem Korruptionsbiotop, in dem sich Wenige ständig Vorteile auf Kosten der Allgemeinheit verschaffen." Er sei froh, dass er den Mut gefunden habe, seinen Beitrag in diesem System anzusprechen und die Dinge beim Namen zu nennen.

Er habe seine eigenen Fehler erkannt und die Konsequenzen daraus gezogen. Das habe ihm aber geholfen, mit der Vergangenheit abzuschließen, inneren Frieden zu finden, und etwas Neues im Leben zu beginnen, schloss der Angeklagte. Hochegger hatte zu Beginn des Prozesses ein Teilgeständnis abgelegt und damit Grasser und Meischberger belastet.