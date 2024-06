ORF-Elefantenrunde: Darüber diskutierten die EU-Spitzenkandidaten

Die EU-Wahl steht vor der Tür: Am Sonntag treten die Österreicherinnen und Österreicher den Gang zur Wahlkabine an. Nachdem die offiziell letzte Elefantenrunde, geplant für 06. Juni auf ServusTV, spontan geplatzt war, trafen die Spitzenkandidaten am Mittwochabend final im ORF aufeinander.