Eine unübliche Weisung von Zadić in der Causa Fuchs

Auch der Strafantrag gegen Fuchs wurde dem Weisungsrat vorgelegt. Dieser hatte aber heftige Einwände. So wird die mangelnde Beweiswürdigung kritisiert.

Auch ist dem Weisungsrat die Begründung „unzureichend“, warum die Weitergabe von Akteninhalten an den Sektionsleiter Pilnacek Amtsgeheimnisverrat sei. Summa summarum kommt der Weisungsrat zu dem Schluss, dass er auf Grund der zur „Verfügung gestellten Unterlagen Bedenken gegen die Genehmigung des Anklagevorhabens“ habe. Die Staatsanwaltschaft unternimmt nun Adaptierungen im Strafantrag, um die Mängel zu beheben.

Und was macht die Justizministerin in dieser heiklen Situation? Sie veranlasst per Weisung, dass der neuerliche Strafantrag dem Weisungsrat nicht mehr vorgelegt wird.

„Da der Weisungsrat schon einmal gehört wurde, liegt kein Fall der obligatorischen Befassung des Weisungsrats vor“, heißt es in einem Schreiben. Denn es könnte für Außenstehende „irrige Eindruck entstehen“, man befasse den Weisungsrat solange, bis er die „gewünschte Stellungnahme abgibt“. Den Weisungsrat nicht nochmals zu kontaktieren, ist völlig unüblich, sagen Anwälte. Und Weisungen aus dem Ministerkabinett sind in der Justiz ohnehin kritisch.