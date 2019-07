"EILT": Strache wittert Verschwörung um Haider-Tod

Was am 11. Oktober 2008 am Morgen um 1:15 Uhr passiert ist, gilt grundsätzlich als geklärt. Der damalige Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider hatte mit knapp 1,8 Promille Alkohol im Blut einen tödlichen Autounfall. Der BZÖ-Chef hatte zuvor in einer 70er-Zone mit 142 km/h einen Überholvorgang gestartet. Der Wagen kam von der Straße ab, krachte in eine Garteneinfassung. Haider war sofort tot.

Strache: "Was ist mit den Proben passiert?"

Auch Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache machte in seiner Polit-Laufbahn immer wieder kryptische Andeutungen zum Tod Haiders. Nun echauffiert sich Strache in einem "+++EILT+++"-Facebook-Posting allerdings besonders lautstark. Es gebe keine Blut- und Gewebeproben von Haider mehr, schreibt der ehemalige FPÖ-Chef.

Haiders Familie hatte im Oktober 2018 die Herausgabe der Blut- und Gewebeproben gefordert. Das Ersuchen wurde abgelehnt, weil es laut Markus Kitz, Sprecher de Klagenfurter Staatsanwaltschaft, eben "keine Proben mehr" gebe.