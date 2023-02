Ehemaliger roter NÖ-Landesgeschäftsführer für Rendi-Rückzug

Der ehemlaige SPÖ-NÖ-Landesgeschäftsführer und Stadtrat in Gföhl (Bezirk Krems) Günter Steindl hat sich in eihnem Facebook-Posting offen gegen Pamela Rendi-Wagner als Parteichefin der Sozialdemorkaten ausgesprochen.

"Alle, die sich jetzt vor, neben, hinter die Vorsitzende der SPÖ stellen, machen sich für die Wahlergebnisse in Kärnten und in Salzburg verantwortlich und sind auch für das Wahlergebnis in NÖ hauptverantwortlich", schrieb er.

Rendi-Wagner sei "keine Politikerin, die die Probleme, Wünsche, Anliegen der Bevölkerung erkennt und daraus auch Lösungen formuliert die verstanden werden". Steindl forderte sie auf, anzukündigen, nicht mehr als Parteivorsitzende und Spitzenkandidatin im Bund kandidieren zu wollen.