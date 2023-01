Alarmstufe Rot: Wer führt die SPÖ aus der Krise?

Als erster Herausforderer von Pamela Rendi-Wagner gilt natürlich weiterhin Hans Peter Doskozil. Auch wenn man sich in Eisenstadt derzeit mit Wortmeldungen zurückhält. Selbst Landesgeschäftsführer Roland Fürst achtet sehr darauf, in den Sozialen Netzwerken keine Andeutungen in Richtung Löwelstraße zu machen. Einladungen des ORF auf den Küniglberg werden schon seit Wochen konsequent ausgeschlagen.

Dennoch schwebt der Burgenländer wie ein politisches Damoklesschwert über der sozialdemokratischen Zentrale in Wien. Gleichgültig, was in der SPÖ schief läuft, immer wieder wird sofort nach Hans Peter Doskozil gefragt. Auch der neue SPÖ-Vorsitzende in Niederösterreich, Sven Hergovich, erhielt bei seinem ersten Auftritt in der ZiB 2 sofort Fragen zu Rendi-Wagner und Doskozil gestellt. Er hielt sich vornehm zurück.

Seine Bestellung hat aber auch gezeigt, wie schlecht die Kommunikation zwischen der Löwelstraße in der Wiener Innenstadt und so mancher Landesparteizentrale ist. Noch am Sonntag wurde von der Parteiführung trotz der bitteren Niederlage dem Wahlverlierer Franz Schnabl der Rücken gestärkt. Zu einem Zeitpunkt, als in der Landes-SPÖ bereits klar war, dass es eine neue Führung geben wird. An diesem Wechsel waren immerhin so mächtige Parteifunktionäre wie der St. Pöltner Bürgermeister Matthias Stadler und Arbeiterkammerpräsident Markus Wieser beteiligt gewesen.

Bei der Landtagswahl hat übrigens auch ein anderer SPÖ-Funktionär in Richtung Löwelstraße aufgezeigt: Andreas Babler, Bürgermeister der Stadt Traiskirchen.