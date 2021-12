Edtstadler zu EU-Impfpflicht: "Gesundheit bleibt nationale Kompetenz"

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat sich gegen die Abgabe der nationalen Gesundheitskompetenz an die EU ausgesprochen - auch wenn es um die Impflicht geht. Gerade Gesundheit sei aus gutem Grund eine "nationale Zuständigkeit", sagte Edtstadler am Mittwoch der APA. "Deshalb ist gerade die Frage einer Impfpflicht natürlich eine nationale Frage." Sie berichtete von "großem Interesse an der österreichischen Impfpflicht, "andere Staaten wollen möglicherweise nachziehen".

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plädierte für eine allgemeine Corona-Impfpflicht in der EU. "Wir sollten möglicherweise über eine verpflichtende Impfung in der EU nachdenken", sagte von der Leyen zuletzt. Aber das müsse jeder Staat für sich entscheiden, betonte Edtstadler. "Wir haben leider die Pandemie noch immer nicht bewältigt", sagte sie weiter. Die neue Omikron-Variante sei noch wenig erforscht, es brauche jetzt "dringend einen schnelleren Abgleich der Daten und Erfahrungen unter den Mitgliedstaaten", forderte sie weiter.