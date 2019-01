Edtstadler nimmt Kickl in Schutz

Die Aussagen des österreichischen Innenministers, Herbert Kickl ( FPÖ), zum Rechtsstaat beschäftigen weiter das innenpolitische Geschehen. Karoline Edtstadler, die ÖVP-Staatssekretärin im Innenministerium, hat am Samstag Innenminister Kickl in der Debatte um den Rechtsstaat und die Menschenrechte in Schutz genommen. Sie befürwortete im Ö1-Radio Kickls politisches Anliegen, straffällig gewordene Asylwerber rigoros abzuschieben. Sie wies allerdings Kickls Ansicht, "wonach das Recht der Politik zu folgen hat und nicht die Politik dem Recht" zurück. "Für mich als Juristin ist klar, dass das Recht vom Vok ausgeht," sagte Edtstadler auf Ö1 dazu.