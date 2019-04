Edtstadler kontert Mitterlehner: "Das stimmt einfach nicht"

Wohlwollender sieht Mitterlehners neues Buch, naturgemäß, SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Der rechnete es Mitterlehner hoch an, "dass er den Vorhang gelüftet" hat - denn: "Was Kurz getan hat, war Meuchelmord hinter dem Vorhang, das war eine der verlogensten Darbietungen der Politik." Den Vergleich mit der Demontage Werner Faymanns in der SPÖ ließ er im Tiroler Tageszeitungs-Interview nicht gelten, da gebe es "einen großen Unterschied".

Noch am Mittwoch attestierten Mitterlehner viele ÖVP-Politiker "verletzte Eitelkeit". "Jeder von uns, der in der Politik war, könnte wohl über seine Vorgänger, Weggefährten oder Nachfolger, über mögliche Brüche und persönlichen Enttäuschungen ein Buch schreiben, sagte etwa Josef Pröll, seines Zeichens ebenfalls Ex-Vizekanzler. "Verletzte Eitelkeit ist allerdings die schlechteste Motivation, um ein Buch zu schreiben."

Mehr Reaktionen zu Mitterlehners neuem Buch lesen Sie hier: