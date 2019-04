Pröll, Spindelegger, Platter: Breite Front gegen Mitterlehner

Am Mittwoch hatte Mitterlehner sein Buch öffentlich präsentiert, allzu viel Neues gab es dabei jedoch nicht zu hören. Vieles aus "Haltung" war bereits im Vorfeld bekannt geworden. Neben der "Klarstellung, nicht Abrechnung" bezüglich der im Geheimen bis ins Detail geplanten Machtübernahme durch Kurz und sein Team kritisiert der Ex-Vizekanzler vor allem den Weg, auf den Türkis-Blau das Land geführt hat und weiterhin führt.

Auf dem Weg zur autoritären Demokratie

Mitterlehner sieht Österreich unter Kurz und Strache auf dem "ausgesprochen problematischen Weg" von einer einst liberalen zu einer zunehmend autoritären Demokratie; von einer "offenen, pluralistischen Gesellschaft hin zu einer, die ausgrenzt". So hätte in seiner Zeit ein Minister wie Herbert Kickl zurücktreten müssen, der Asyl-Erstaufnahmezentren in Ausreisezentren umbenennt.

Generell hätte die "Ausgrenzungspolitik" ein Ausmaß erreicht, "das besorgniserregend ist", sagte Mitterlehner. Das sehe man auch an der Thematik der Identitären (IB), die bislang noch an der Oberfläche diskutiert werde. Sehe man sich die Inhalte der IB an, wäre man "bei einer Art Apartheid-Politik".