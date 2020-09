Edtstadler in Ungarn: „Rechtsstaatlichkeit ist unverhandelbar“

„Ich habe klar auf den Tisch gelegt, dass die Rechtsstaatlichkeit unverhandelbar ist“, sagte Europaministerin Karoline Edtstadler am Freitag nach einem Treffen mit Ungarns Außenminister Péter Szijjártó in Budapest zum KURIER. Es gebe eine Korrelation zwischen EU-Finanzrahmen und Rechtsstaatlichkeit – was heiße, „dass Gelder nicht ausgezahlt werden, wenn ein Land vom rechtsstaatlichen Weg abkommt“.

Edtstadler sagte, dass unterschiedliche Ansichten unter Nachbarn und Freunden normal und zu akzeptieren seien. Szijjártó habe zu verstehen gegeben, dass Ungarn auf objektive Kriterien dränge, anhand derer gemessen wird, ob ein Land den rechtsstaatlichen Weg verlässt. Derzeit läuft ein Artikel-7-Verfahren gegen Ungarn wegen Verletzung von Grundwerten der EU, es geht um Medien- und Wissenschaftsfreiheit, Justiz und Minderheiten.