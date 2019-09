Ungarn und die EU: Orban muss in Brüssel einiges zurechtrücken

Die Räder in Brüssel und Straßburg drehen sich nach der Sommerpause wieder. Die EU-Politiker sind an ihre Posten zurückgekehrt bzw. haben ihre neuen Ämter angenommen. Und jetzt geht es auf europäischer Ebene auch weiter in der Frage, wie man Ungarn und die dortige Regierungspartei Fidesz in Zukunft behandeln wird.

Stichwort Artikel-7-Verfahren:

Heute, Montag, wird der Rat die ungarische Seite zu Wort kommen lassen. Dort hat die ungarische Regierung die Möglichkeit, zu den Vorwürfen aus dem Bericht des EU-Parlaments Stellung zu nehmen, in dem Ungarn Defizite in Demokratie und Rechtsstaatlichkeit vorgeworfen werden. In Budapest ist man sicher, dass man die Anschuldigungen „Punkt für Punkt“ widerlegen kann, heißt es aus Regierungskreisen.