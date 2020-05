Edtstadler: "Die EU muss aus der Krise ihre Lehren ziehen"

Zum 70. Jubiläum der Rede Schumans sollte heute eigentlich die Erneuerung der Gemeinschaft beginnen: die auf zwei Jahre angelegte „Konferenz zur Zukunft Europas“.

Doch dann kam Corona, die Konferenz wurde verschoben - und die EU geht durch die schwerste Krise ihrer Geschichte.

Europaministerin Karoline Edtstadler ( ÖVP) am Europatag im KURIER-Interview:

KURIER: Ausgerechnet ist eine der großen Errungenschaften der EU, die Abschaffung der Binnengrenzen, ausgesetzt. Muss man das als ein Versagen Europas in der Coronakrise sehen?

Karoline Edtstadler: Ich war 14, als Österreich der EU beigetreten ist. Gerade bei uns, in Salzburg, habe ich das als eine unglaublich positive Veränderung erlebt, als die Grenzbalken aufgegangen sind. Dieser Tage war ich in Laa an der Thaya, hab mir ein Bild an der Grenze gemacht. Die Menschen sind wegen der geschlossenen Grenzen beunruhigt, sie wollen nicht, dass es so bleibt, weil die Regionen so zusammengewachsen sind.

Die EU ist wirklich bei den Menschen angekommen, besonders bei jenen, die in Grenzregionen daheim sind. Jetzt in der Krise wird deutlich, dass wir etwas verloren haben, was schon als selbstverständlich galt.

Andererseits war es richtig, schnell Maßnahmen zu ergreifen und das Virus einzudämmen. Aber jetzt muss man die Lehren aus der Krise ziehen und sich fragen: Wie muss sich Europa künftig anders ausrichten, um für Krisen besser gerüstet und widerstandsfähiger zu sein?

Was müsste sich also ändern?

Wir müssen unsere Technologien stärken, die Produktionsstätten halten, die Abhängigkeit bei Medikamentenimporten verringern. Generell muss sich Europa auf die großen Dinge fokussieren: Klimawandel, Migration, Wettbewerbsfähigkeit - aber ohne bürokratische Hürden aufzubauen.