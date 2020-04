Edtstadler auf Köstinger-Linie: Ausländische Gäste möglich

Europaministerin Karoline Edtstadler ( ÖVP) kann sich grundsätzlich unterschiedliche Regeln für Einreisen aus den Nachbarländern vorstellen. Baldige Aufenthalte von Bürgern aus Nachbarländern seien sehr wohl vorstellbar, und zwar "regional abgestuft", je nachdem wie gut ein Staat aus der Corona-Krise hervorgehe.

Hintergrund: Tourismusministerin Elisabeth Köstinger ( ÖVP) hatte, um deutsche Urlauber möglicherweise schon im Sommer wieder ins Land lassen zu können, eine bilaterale Vereinbarung mit Berlin ins Spiel gebracht. Kanzler Sebastian Kurz ( ÖVP) nannte bei der Frage einer schrittweisen Grenzöffnung solche Länder, die "ähnlich erfolgreich" wie Österreich im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie seien, und führte als Beispiele Deutschland und Tschechien an.

Flüge "bei positiver Entwicklung"

Nun sagte auch Edtstadler, es werde an der Ermöglichung "einer Art Sommertourismus gearbeitet", versprach sie - und stellte sogar mögliche Flugreisen in Aussicht. Im Moment sei zwar kein Flugverkehr möglich, stellte die Ministerin klar. Mit Blick auf sinkende Corona-Fallzahlen in Österreich sagte sie aber: "Wenn es hier Staaten gibt, die auch eine ähnlich positive Entwicklung haben, dann ist auch das denkbar."