Coronavirus: Deutschland plant Ende von Grenzkontrollen

In Baden-Württemberg hatten sich Dutzende Bürgermeister aus grenznahen Regionen am Dienstag mit der Forderung nach Grenzöffnungen an Seehofer gewandt. Dieser hatte die Mitte März angeordneten Kontrollen an den Grenzen zu Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Österreich und der Schweiz zuletzt bis 15. Mai verlängert.

Dass diese Kontrollen immer noch durchgeführt werden, stößt auch in Luxemburg auf Unverständnis. Es gebe „keinen ersichtlichen Grund“, die Mitte März eingeführten Kontrollen weiter aufrechtzuerhalten, schrieb Außenminister Jean Asselborn an Seehofer. Die Kontrollen schürten Unmut auf beiden Seiten der Grenze und gefährdeten das Zusammenleben in der Großregion.