Dramatische Prognose: 60 Euro pro Tag kostet Corona jeden Deutschen

Es ist eine simple Schlussrechnung mit erschreckendem Ergebnis. Der Ökonom und Wirtschaftswissenschaftler Jens

Südekum geht davon aus, dass die Beschränkung des öffentlichen

Lebens jeden Bundesbürger täglich 60 Euro kostet. „Eine Woche

Lockdown kostet etwa 35 Milliarden pro Woche. Das sind fünf Milliarden pro Tag – und im Durchschnitt 60 Euro pro Bundesbürger pro Tag“, sagt Südekum gegenüber der "Bild". Damit schließt sich der Ökonom vielen seiner liberalen Kollegen an, die das Ausmaß der Krise inzwischen weit höher einschätzen als am Anfang der Krise - und die Konsequenzen entsprechend dramatisch, auch langfristig. Sie alle drängen daher auf rasche Lockerung der Maßnahmen. Auch eine Wirtschaftskrise, so die Haltung, koste eben Leben. Auch in Österreich gehen die Prognosen über das Ausmaß der Krise ständig nach oben.