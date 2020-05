Tschechien könnte Grenzen im Juli wieder öffnen

Ausreiseverbot schon aufgehoben

Mitte März hatte die tschechische Regierung als Schutzmaßnahme gegen eine Ausbreitung des Coronavirus ein Ausreiseverbot für die eigenen Bürger verhängt, dieses aber Ende April wieder aufgehoben. Nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland müssen Tschechen nun einen Coronavirus-Test machen. Die Grenzkontrollen sollen derzeit noch bis zum 14. Mai bestehenbleiben.

Nach Angaben des Gesundheitsministeriums von Samstag hat Tschechien 7750 nachgewiesene Coronavirus-Fälle und 245 Todesopfer.

Berufspendler

Erleichterungen gibt es bereits jetzt für tschechische Berufspendler, die in Österreich oder Deutschland arbeiten. Sie dürfen nun täglich die Grenze überqueren, wenn sie alle 14 Tage einen aktuellen, negativen Test auf das Coronavirus vorlegen können. Auch Ausländer aus anderen EU-Ländern dürfen nach Tschechien einreisen, wenn sie dort arbeiten oder an tschechischen Universitäten und Hochschulen studieren. Aber auch sie müssen an der Grenze einen negativen Test auf Covid-19 vorlegen.