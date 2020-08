"Demokratisierung der muslimischen Gesellschaften ist gescheitert"

Was genau könnte der Islam von der katholischen Kirche lernen?

Es bräuchte eine Debatte über den Säkularismus. Was dürfen die Muslime vom Koran erwarten? Die Muslime überfordern gewissermaßen den Koran bzw. den Propheten. Der Koran kann und will die Fragen der Muslime in der Gegenwart nicht beantworten. Die Muslime versuchen, ihren Verstand durch den Koran zu ersetzen – aber das will der Koran nicht. Die Kirche hat den Prozess der Aufklärung durchgemacht – mit bitteren Erfahrungen, aus denen wir sehr viel lernen könnten. Die Kirche hat ihre Stellung in einer demokratisch-pluralen Gesellschaft definiert und festigen können. Das fehlt für den Islam. Wenn aber einige Vertreter des Islam diese Debatte führen wollen, dann fühlen sich die Muslime beleidigt, unverstanden etc. Leider sind wir nicht in der Lage, ohne Druck von außen lebendige innerislamische Debatten zu führen. Da bin ich wieder bei der neuen Dokumentationsstelle: Die wird uns sicher kurzfristig weh tun, aber langfristig wird sie uns helfen – wenn sie wirklich wissenschaftlich fundiert arbeitet.

Sie haben in einem „Standard“-Gastkommentar geschrieben, diese Stelle dürfe nicht nur eine „Hilfspolizei“ sein. Was ist da Ihre Befürchtung?

Wenn die Dokumentationsstelle nur Zeitungsberichte und Facebook-Einträge sammelt bzw. dokumentiert, dann wird das zuwenig sein. Lorenzo Vidino (Extremismusforscher an der US-amerikanischen George Washington University, der gemeinsam mit Susanne Raab und Mouhanad Khorchide die Dokumentationsstelle präsentiert hat; Anm.) beispielsweise hat in seinen Studien nicht viel gebracht, das wir nicht vorher schon wussten. Wir brauchen aber neue Erkenntnisse!

Was also müsste diese Stelle Ihrer Meinung nach leisten?

Die Dokumentationsstelle darf nicht nur beobachten und Missstände aufzeigen, sondern muss zukunftsorientierte Verbesserungskonzepte präsentieren. Wenn Sie an die muslimischen Ballungszentren, etwa in Favoriten oder Ottakring denken: die ziehen natürlich bestimmte muslimische Vereine oder Organisationen an. Nicht durch Moscheen entstehen solche Ballungszentren, sondern umgekehrt: die Ballungszentren rufen die Moscheen auf den Plan. Wenn wir das Problem bekämpfen wollen, dann müssen wir überlegen, wieso solche Ballungszentren entstehen.

Wie wollen Sie solche Ballungszentren verhindern?

Keine türkische oder arabische Familie, die ich kenne, will ihre Kinder in eine Schule im 10. oder 16. Bezirk schicken. Die suchen eine Schule im 19. Bezirk, wenn sie es sich leisten können. Die schicken ihre Kinder lieber in katholische Privatschulen. Der politische Islam ist freilich sehr am Bestehen der Ballungszentren, an deren Abschottung und Isolation interessiert. Ich versuche mit meiner Arbeit dagegen anzukämpfen, dass diese Isolation theologisiert wird. Was sehr viele Organisationen tun: die Abschottung wird als Rettung der islamischen Identität propagiert. Hier ist freilich auch die Politik gefordert. Man hat diese Ballungszentren viel zu spät wahr- und die Belange der Muslime nicht ernst genommen. Erst nach 9/11 hat hier ein Umdenken begonnen.

Kritisiert wird an der Dokumentationsstelle auch eine Einengung ihres Betätigungsfelds gegenüber dem ursprünglichen Ansatz im Regierungsprogramm, wo von einer „Forschungs- und Dokumentationsstelle für Antisemitismus, für den religiös motivierten politischen Extremismus (politischer Islam) und für den Rassismus im 21. Jahrhundert“ die Rede ist …

Man kann natürlich sagen, die Regierung ist gut beraten, sich an ihr eigenes Programm zu halten. Auf der anderen Seite: ein wesentliches Element des politischen Islam ist die Judenfeindlichkeit. Das bedeutet aber, dass die Bekämpfung des politischen Islam auch eine Bekämpfung des Antisemitismus ist.