Mock-Witwe: "Man musste etwas finden, um Kurz unschädlich zu machen"

Das wurde nur so dargestellt, man wollte ihm eins auswischen. Es war eine eigentlich private Schifffahrt mit König Hussein. Medien waren erst zum Schluss überraschend zugelassen. Sissy Waldheim und ich waren daher – was auch noch nicht üblich war – in Hosen.

Sie waren das, was man heutzutage ein „Powercouple“ nennt. Wollten Sie nie „nur“ Politikerfrau zu sein?

Wir wollten Kinder, aber da keine kamen, bin ich in der Schule geblieben. Ich bin auch heute noch gerne mit jungen Menschen zusammen.

War es eigentlich schwierig, als Frau eines ÖVP-Spitzenpolitikers Schuldirektorin zu werden?

Ich war zufrieden mit meinem Posten, wurde jedoch gefragt, ob ich nicht Kandidatin für den zweiten oder dritten Platz eines Dreiervorschlags sein will. Durch bessere Qualifikation war ich dann plötzlich an erster Stelle. Erhard Busek hat als damaliger Wiener Vizebürgermeister aber gemeint, dass ich mit meinem prominenten Namen nicht Direktorin werden könne. Daher wurde ich aus dem Dreiervorschlag geschmissen. Daraufhin habe ich gesagt: „Lieber Erhard, ich bin ein Trotzmensch und sage dir: Jetzt will ich, und ich werde mich für alle ausgeschriebenen Schulen bewerben, egal, ob die grün, blau oder rot sind.“ Bei den Bregenzer Festspielen im Sommer desselben Jahres sagte mir dann Unterrichtsminister Fred Sinowatz: „Ich habe Ihre Direktion unterschrieben.“ Damals wusste ich noch nicht einmal, dass das eine Schule im dritten Bezirk war. Niemand wollte dieses Mädchengymnasium, das damals eigentlich nur ein Provisorium war. 15 Jahre lang bin ich Direktorin geblieben.