Eckart Ratz: Ein streitbarer Jurist im Innenministerium

An Erfahrung mangelt es dem 65-jährigen Vollblut-Juristen generell nicht. Bereits während seiner Schulzeit am mittlerweile geschlossenen Jesuitengymnasium Feldkirch ging der – nach eigenen Angaben – schlechte Schüler Ratz am nahe gelegenen Gericht „zuhören“.

Nach dem Studium der Rechtswissenschaften in Innsbruck wurde der Sohn des früheren Vorarlberger ÖVP-Landesstatthalters (stellvertretenden Landeshauptmanns, Anm.) Gerold Ratz 1980 Richter am Bezirksgericht Feldkirch, ein Jahr später wechselte er ans Landesgericht Feldkirch.

Griss-Nachfolge 2012

1994 zog es Ratz dann ans Wiener Oberlandesgericht, drei Jahre später an den Obersten Gerichtshof. 2011 wurde er dessen Vizepräsident, 2012 wurde er von Justizministerin Beatrix Karl ( ÖVP) als Irmgard Griss’ Nachfolger an die Spitze des OGH berufen.

Die heutige Neos-Abgeordnete wollte die Personalentscheidung des Kanzlers gegenüber dem KURIER am Mittwoch nicht kommentieren. Nur so viel: In ihrer Zeit als OGH-Präsidentin habe sie „kein spannungsfreies Verhältnis“ zu ihrem damaligen Stellvertreter gehabt, daher sei sie in ihrem Urteil befangen.