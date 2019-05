Eckart Ratz: "Nicht dreinreden, nicht mal kommentieren"

Wie ist das, wenn man als Oberster Richter das letzte Wort hat, niemand widersprechen kann?

Das lernt man, wie ein Arzt, der operiert, da kann in der Situation auch niemand widersprechen. Das ist auch kein Problem, weil man im Laufe der Karriere sozialisiert wird. Man beginnt am Bezirksgericht, da reibt man sich mit der Oberinstanz. Bei mir war das konfliktträchtig, das hat mir eine Zeit lang die Karriere gebremst. Das Oberlandesgericht wollte mich als Bewerber nicht nehmen.

Sie waren zu unangenehm?

Ja. Und ich verstehe, dass man das nicht will. Wenn der in der Unterinstanz eine andere Meinung hat als ich in der Oberinstanz, dann hat der untere per Definition eine „falsche“ Meinung. Da muss man als arrivierter Richter schon schlucken, bevor man zugibt, dass der Kollege in der unteren Instanz recht hat. Da muss man schon ziemlich gut und innerlich ziemlich frei sein. Jemand der widerspricht ist unbequem.

Wieso haben Sie sich trotzdem durchsetzen können?

Ich habe mich nicht durchgesetzt, es haben sich andere für mich durchgesetzt. Das hat man nicht in der Hand. Ich habe mich drei Mal beim Oberlandesgericht Innsbruck beworben, bin drei Mal gescheitert. Aber ich war ja auch ein miserabler Schüler. Im Nachhinein weiß ich: das war nicht so toll, das war schlicht unreif.

Sie haben das offenbar geändert.

Ich habe lange aus Unreife nicht erkannt, dass es sich lohnt, sich einzusetzen. Als ich aus der Schule geflogen bin, wurde ich am Jesuitengymnasium in Feldkirch angenommen. Man hat dort mit mir nachgelernt, Latein, Mathematik – und plötzlich habe ich im System denken können. Das war ein liberaler Boden, wo andere Meinungen zugelassen wurden. Das Gericht war nebenan, da bin ich immer zuhören gegangen.