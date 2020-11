Durch die Corona-Krise surfen

Aber wie verbreitet ist die Möglichkeit, von zu Hause über das Internet zu arbeiten, überhaupt? Wie eine Studie des Instituts für Wirtschaftsforschung (Wifo) zeigt, könnten nur maximal 45 Prozent der heimischen Arbeitnehmer ihrer Tätigkeit auch online nachgehen. Hinzu kommt, dass, während Handyempfang in Österreich fast flächendeckend verfügbar ist, mehr als 20.000 Haushalte über kein Breitbandinternet verfügen. Vor allem in kleinen Gemeinden gibt es Aufholbedarf. Laut Breitbandatlas liegt die Übertragungsgeschwindigkeit mancherorts bei nur zehn Mbit pro Sekunde – für das Arbeiten im Homeoffice inklusive Videokonferenzen und Co ist das schlicht zu langsam.