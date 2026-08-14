Dürregipfel im Ministerium: Totschnig fordert 250 Millionen Euro Hilfe

Die Ernten in diesem Jahr werden aufgrund der Dürre katastrophal sein, gerechnet wird mit Ertragsverlusten zwischen 20 und fast 50 Prozent. Zudem gibt es kaum noch Grünlandfutter für das Vieh, viele Landwirte verkaufen bereits ihr Vieh. Die Dürre in Österreich bringt viele der rund 100.000 landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich an den Rand ihrer Existenz, viele denken ans Aufhören.

Damit das so gut wie möglich abgemildert werden kann, fand heute im Landwirtschaftsministerium ein erstes Gespräche innerhalb der Koalition statt, wie den Bauern geholfen werden kann.

Dem Vernehmen nach forderte Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig 250 Millionen Euro als Soforthilfe. Eine Gegenfinanzierung soll er nicht angeboten haben. Zudem kam seitens der Landwirtschaftskammer die Forderung, für dieses Quartal die Sozialversicherungsbeiträge der Bauern auszusetzen. Das wäre wieder budgetwirksam, und würde rund 300 Millionen Euro kosten.

Die Verhandlungen wurden nach rund zweieinhalb Stunden beendet, einen neuen Verhandlungstermin gibt es noch nicht. Aus Sicht der Koalitionspartner liegt der Ball nun bei Totschnig und der Landwirtschaftskammer, ein Angebot zu machen.

SPÖ-Staatssekretärin Michaela Schmidt meinte nach dem Treffen im Landwirtschaftsministerium in einem schriftlichen Statement: „Wir haben derzeit leider wenig Fortschritt. Der Ball liegt nun beim Herren Minister beziehungsweise beim Koalitionspartner. (...) Eine Koste-es-was-es-wolle-Politik à la Sebastian Kurz (ÖVP-Ex-Bundeskanzler, Anm.) wird es mit uns nicht geben. Allgemeine Steuergeld-Geschenke für jeden einzelnen Betrieb unabhängig von der Betroffenheit sind für mich nicht vorstellbar.“