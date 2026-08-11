Hilfsgelder für Bauern? Der Staat kann nicht alle retten

Staubtrockene Felder, Notschlachtungen, Ernteausfälle: Österreichs Landwirtschaft leidet massiv unter der historischen Dürre. Selbstverständlich ist das eine „Katastrophe“. Überraschen kann und darf diese aber niemanden.

Zumindest niemanden, der die Klimaforschung nur mit einem halben, zugekniffenen Auge verfolgt und ernst nimmt. Wir kennen die Prognosen: Dürreperioden wie diese werden künftig zur Norm, dasselbe gilt für „Jahrhunderthochwasser“. Das ist keine Klimahysterie, sondern Fakt. Und daran muss sich eine Gesellschaft anpassen – ob sie will oder nicht. Die Implikationen sind relativ klar. Wir werden uns wie andere Teile der Welt daran gewöhnen müssen, Wasser zu rationieren. Wer sein Haus vor Jahrzehnten in einer Gefahrenzone gebaut hat, muss sich à la longue wohl eine neue Bleibe suchen.

Und ja, auch Bauern müssen ihr Geschäftsmodell anpassen. Ein Teil des Problems lässt sich mit neuen, hitzeresistenteren Pflanzensorten lösen. Dazu laufen Forschungsprojekte, etwa die AGES-Versuchsstation in Großnondorf. Auch eine offenere Debatte über – bitte nicht erschrecken – Gentechnik wäre wünschenswert.