Druck auf Strache zu verzichten, dafür soll Philippa ins Parlament

Grund: In dem Video, das zum Rücktritt Straches und Johann Gudenus’ führte, erwähnen beide Spenden über Vereine an die FPÖ. Der Vorhalt: mutmaßlich verdeckte Parteienfinanzierung – vorbei am Rechnungshof. Rund 50 Spender sollen in drei Vereine in den vergangenen Jahren rund 600.000 Euro eingezahlt haben. Wer profitierte, und wer die Spender sind, werden die Ermittlungen zeigen. Beweisen, dass er unschuldig ist, will FP-Mandatar Markus Tschank, der in den besagten Vereinen aktiv war. Um ermitteln zu können, wurde Tschanks Immunität am Donnerstag aufgehoben. Dass Strache das Mandat angesichts der Ereignisse nun annimmt, das halten viele Parteigänger auf KURIER-Nachfrage für de facto ausgeschlossen. Für sehr wahrscheinlich halten viele indes eine Kandidatur Straches im Nationalratswahlkampf.