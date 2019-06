Untreue-Verdacht: Ermittlungen gegen Strache nach Ibiza-Video

Die Aussagen Heinz-Christian Straches im sogenannten Ibiza-Video könnten ein juristisches Nachspiel für den ehemaligen FPÖ-Obmann und Vizekanzler haben. Wie profil berichtet, ermittelt nun die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gegen ihn. Der Verdacht lautet auf Untreue.

Strache erwähnte im Video, wie über Vereine Parteispenden an die FPÖ - vorbei am Rechnungshof - fließen könnten. Derlei Vereine gibt es tatsächlich, drei davon sollen in den vergangenen Jahren mehr als 600.000 Euro an Spenden gesammelt haben. Die FPÖ dementierte stets.