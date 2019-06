EU-Mandat? Strache lässt die FPÖ weiter zappeln

Die Freiheitlichen kommen nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos, der zum Rücktritt von Parteichef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache und des FPÖ-Klubchefs Johann Gudenus geführt hat, nicht zur Ruhe. Offen und für die Partei von größter Wichtigkeit ist die Frage, ob Ex-Chef Strache das ihm zustehende Mandat im Europäischen Parlament annimmt – oder nicht.

Strache selbst verrät nicht, was er zu tun gedenkt: Am Sonntag veröffentlichte er in den Sozialen Medien ein Foto seiner Frau Philippa und des kürzlich geborenen Sohnes Hendrik (eine Form des Vornamens Heinrich) zum Vatertag.