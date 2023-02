Drittes Geschlecht: Gericht lässt Eintrag "nicht-binär" zu

Was brachte die Änderung des Meldegesetzes?

Die im Herbst erfolgte Änderung des Meldegesetzes, wonach auf Meldezetteln neben "männlich" und "weiblich" auch die Eintragungen "divers", "inter", "offen" und "keine Angabe" möglich sind, habe bisher keine Erleichterungen gebracht, hieß es auf APA-Anfrage aus dem "Verein nicht binär" (Venib). Denn am Meldezettel dürfe man nicht einfach ankreuzen, was man wolle, sondern müsse sich eben an das ZPR halten. Mit der aktuellen Entscheidung könnten die Einträge dort aber nun leichter geändert werden.

Das Erkenntnis habe damit zwei Anliegen auf einmal erledigt: Einerseits die leichtere Änderung des Personenstands an sich und andererseits die Einführung der Kategorie "nicht-binär". Die Entscheidung ist nicht rechtskräftig - das Verwaltungsgericht ließ ein ordentliches Rechtsmittel zu, "weil keine Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes dazu vorliegt, ob ... einen Geschlechtseintrag auf 'nicht-binär' überhaupt ermöglicht und - sollte diese Frage zu bejahen sein - unter welchen sachverhaltsmäßigen Voraussetzungen ein solcher Geschlechtseintrag erfolgen kann".