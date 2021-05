Was bedeutet es, sich als "nicht binär" zu definieren?

Auf die Outings folgten teilweise Shitstorms und verächtliche Kommentare in den sozialen Medien. Vielen ist nicht klar, was es bedeutet, sich als "nicht binär" zu sehen.

"Binär" bedeutet grundsätzlich, dass es zwei Dinge von etwas gibt. Im Kontext der Geschlechter bezieht sich binär also auf das männliche und weibliche Geschlecht. Manche Personen definieren sich aber nicht als eindeutig weiblich oder männlich, sondern als nicht binär - weder noch also. "Nicht binär" ist eine sogenannte soziale Geschlechteridentität ("Gender") - es hängt also nicht damit zusammen, welche sexuelle Orientierung oder welches biologische Geschlecht man hat, sondern wie man sich selbst definiert.

Fließende Übergänge

Während manche die Kategorisierung mittels Geschlecht grundsätzlich ablehnen, bewegen andere sich fließend zwischen traditionell weiblichen und männlichen Rollenbildern hin und her (genderfluid).

"Nachdem ich ein Leben lang auf Kriegsfuß mit meinem Geschlecht war, habe ich beschlossen, mich selbst so anzunehmen, wie ich bin - innerlich und äußerlich", erklärt Sam Smith in einem Interview mit The Guardian.