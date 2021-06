Drei Kandidatinnen: SPÖ-Frauen wählen neue Chefin

Vor dem SPÖ-Bundesparteitag am Samstag, muss noch die SPÖ-Frauensprecherin gewählt werden. Diese wird dann automatisch stellvertretende Parteichefin von Pamela Rendi-Wagner. Die Entscheidung fällt zwischen drei rivalisierenden Kandidatinnen.

Zuerst brachte die noch amtierende Frauenchefin, Gabriele Heinisch-Hosek, die Welserin Eva-Maria Holzleitner als ihre Wunschkandidatin ins Spiel. Ärztin und BLM-Aktivistin Mireille Ngosso positionierte sich überraschend als Gegenkandidatin.

Als Favoritin gilt mittlerweile aber Elvira Schmidt. Die Schuldirektorin und SPÖ-Landesfrauenchefin in Niederösterreich hat ihre Kandidatur erst einen Tag vor Fristende angemeldet - und genießt breiten Rückhalt in der Partei. Heinisch-Hosek meinte, etwas verschnupft, im Ö1-Morgenjournal: "Was die niederösterreichische Kollegin einen Tag vor Wahlschluss bewogen hat war - das weiß ich von ihr selbst nicht, sondern aus Berichten - dass sie einige Frauen, womöglich auch einige Bundesländer hinter sich weiß."

Rendi-Wagner: Frauen haben in der Pandemie Sozialstaat geschultert

Die Corona-Pandemie habe für "viele, viele Frauen in unserem Land" dramatische Folgen gehabt, sagte Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) in ihrer Ansprache am Freitag. "Zurück an den Herd, hat es für viele geheißen, eingesperrt im Lockdown", sagte Rendi-Wagner. Dabei würden die Frauen den österreichischen Sozialstaat schultern.