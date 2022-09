Doskozil zu Asyl: "Situation ist mehr als dramatisch“

In Österreich machen Rekordteuerung und Energieknappheit den Haushalten zu schaffen. Die Politik versucht gegenzusteuern, was wiederum die öffentlichen Haushalte belastet. "Wir Länder versuchen natürlich, hier entgegenzuwirken", sagte der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil in der ersten ORF-Pressestunde nach der Sommerpause.

Einerseits kritisiert der SPÖ-Politiker das "Gießkannen-Prinzip" der Bundesregierung, fordert jedoch vehement einen Spritpreisdeckel. "Ich verstehe nicht, warum ich den Klimabonus bekommen sollte." Es seien schließlich die Pendler, beispielsweise aus dem Südburgenland nach Wien, die (auch durch die bevorstehende CO₂-Bepreisung) besonderer Unterstützung bedürfen.

Gezielte Hilfen

Wo es möglich sei, sollte differenziert werden, welche Gruppierungen am meisten Hilfe bedürfen, sagt er. Beim Spritpreisdeckel sei das nicht möglich, er gehe jedoch "tief in die Mittelschicht hinein". Er sei daher laut Doskozil "die effektivste Maßnahme". "Bei Einmalzahlungen, wo es darum geht, den Lebensunterhalt zu bestreiten, da verstehe ich keine Gießkanne."

Kritik übte er an der Reaktion der Bundespolitik auf die steigende Migration: "Die Situation ist mehr als dramatisch". Wöchentlich gebe es dort tausende Aufgriffe; er gehe davon aus, dass sich die Zahl der aktuell über 40.000 Asylanträge bis zum Jahresende verdopple. Man ginge einer Phase entgehen, "wo diese massiven Zahlen permanent sein werden", zeichnet der SPÖ-Politiker ein düsteres Bild.

Er kritisiert, dass die Balkanroute nie geschlossen worden sei, es kein europäisches Verfahren gebe und es bereits jetzt "massive Probleme" gebe, die Grundversorgung aufrechtzuerhalten.

Wahlen 2024

Die Aktionen des Innenministeriums seien unzureichend, "man wird mit einer Schwerpunktaktion an der Grenze das Problem nicht lösen". Flüchtlinge würden nicht einmal mehr erstbefragt, sondern nach Aufnahme der Personalia sich selbst überlassen. Solch eine Arbeitsweise habe es im Asylbereich noch nie gegeben.

Zu den Chancen der SPÖ bei kommenden Wahlen und seinem Dauerkonflikt mit Parteichefin Pamela Rendi-Wagner meinte Doskozil, dass man diese Frage nicht nur auf die personelle Situation reduzieren könne. Vielmehr gehe es darum, sich Themen wie Wohnen, Gesundheit, Einkommen oder Umverteilung mit Hausverstand anzuschauen und klare Ansagen zu treffen, die für die Menschen auch glaubhaft seien.

Zumindest bei der Nationalratswahl 2024 werde er nicht als Kanzlerkandidat der SPÖ antreten: "In zwei Jahren würde ich es, realpolitisch gesehen, eher ausschließen"