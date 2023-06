Doskozil weicht ÖVP-Absage auf - und gibt Gewessler einen Korb

Kein klares Nein zu ÖVP-Koaliton

Seine Koalitions-Absage an die ÖVP hat Doskozil ein wenig aufgeweicht. Wenn es darum gehe, Schwarz-Blau zu verhindern, und es dem Wählerwillen entspreche, “dann kann ich mich dem Wählerwillen nicht verweigern”, sagt er. Ausgeschlossen sei nur das Koalitionsangebot an die FPÖ.

In der SPÖ hatte Doskozils Absage an die ÖVP zu unterschiedlichen Reaktionen geführt. Während SPÖ-Frauenchefin Eva-Maria Holzleitner diese Linie angesichts der frauenpolitischen Positionen der ÖVP-FPÖ Koalitionen in den Ländern "nachvollziehen und auch unterstützen" konnte, hatten sich gleich nach Doskozils Kür der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und die scheidende Vorarlberger Landesvorsitzende Gabriele Sprickler-Falschlunger skeptisch gezeigt. Die ÖVP selbst nannte Doskozils Ankündigung "maximal undemokratisch". "Doskozil will nach der SPÖ auch das Land spalten", so Generalsekretär Christian Stocker in einer Aussendung. Nur wer die Volkspartei wähle, könne eine "links-linke Regierung" verhindern.