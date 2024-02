Asyl-Obergrenze? Bundes-SPÖ reagiert auf Doskozils Forderung

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil gilt als der Asyl-Hardliner in der SPÖ. Am Donnerstag brachte er sich mit einem neuen Vorstoß ins Gespräch: Österreich soll für die Zahl der Asylanträge eine Obergrenze von 10.000 für 2024 einziehen. Das Burgenland selbst will "nur" noch 330 Personen in die Grundversorgung aufnehmen – und stattdessen auf Arbeitsmigration setzen.