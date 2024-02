Doskozil will Obergrenze für Asylanträge und Grundversorgung

Österreich soll heuer für Asylanträge eine Obergrenze von 10.000 festlegen, fordert der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann. Das Burgenland will heuer nur 330 Personen in die Grundversorgung aufnehmen, derzeit sind 3.000 Flüchtlinge in Grundversorgung