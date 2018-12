Wie aus Entschuldigung nächster Sexismus-Fettnapf wurde

Abseits dieser Trotzhaltung ist Dornauer aber auch in breiten Teilen der Landespartei äußerst beliebt.

Zielstrebig hat sich der Bürgermeister aus dem Sellraintal in den vergangenen Jahren ein Netzwerk aufgebaut. Als SPÖ-Obmann im stimmenstärksten Bezirk Tirols (Innsbruck-Land) verfügt er über eine große Machtbasis. Zudem fehlt es in Tirol derzeit schlicht an Alternativen zu Dornauer, der schon seit mehreren Jahren als Kronprinz gilt. Mit seiner zurückgetretenen Vorgängerin Elisabeth Blanik hat die krisengebeutelte Landesorganisation eines ihrer letzten Asse bereits ausgespielt.

Mit seinen Statements am Montag hat Dornauer sich und seine Partei vom Regen in die Traufe bugsiert. Er sieht sich indes zu Unrecht ins Sexismus-Eck gedrängt, wie bei besagter Pressekonferenz klar wurde. „Ich bin unverdächtig, dass ich latent Sexismus an den Tag lege“, sagte er vor Journalisten.

Kritik aus der Partei