Dornauer: "Sexismus entsteht beim Empfänger"

Es kommt eher selten vor, dass ein SPÖ-Politiker aus dem Westen des Landes, der noch dazu nicht in Regierungsverantwortung ist, österreichweit Schlagzeilen produziert. Georg Dornauer ist dies gelungen. Sein im Vorfeld des SPÖ-Bundesparteitags bekannt gewordener Sexismus-Sager („Ich will mir die Landesrätin nicht in der Horizontalen vorstellen“) führte zu heftigen Turbulenzen vor der Wahl von Pamela Rendi-Wagner als neue SPÖ-Chefin.

Montagabend musste der 35-Jährige im Landesparteivorstand – zwei Wochen nachdem dieser ihn zum designierten Tiroler Parteiobmann bestellt hatte – bereits die Vertrauensfrage stellen. Nationalrätin Selma Yildirim, Vorsitzende der Tiroler SPÖ-Frauen, hatte bereits vor der Sitzung angekündigt, Dornauer das Vertrauen zu entziehen. Sie rechnete aber damit, dass Dornauer erneut eine Mehrheit bekommen würde – und behielt recht.

Selbstkritik

13 Mitglieder des Landesparteivorstandes sprachen ihm in der geheimen Abstimmung das Vertrauen aus, 4 entzogen es ihm. Dornauer will sich demnächst persönlich bei Landesrätin Gabi Fischer (Grüne) für die „zugegeben flapsig formulierte Aussage“ entschuldigen. Er sei „missverstanden“ worden. „ Sexismus entsteht beim Empfänger“, sagte Dornauer.

Im ersten Anlauf vor zwei Wochen, als die bisherige SPÖ-Obfrau Elisabeth Blanik ihren Rückzug verkündet hatte, wurde der Bürgermeister von Sellrain mit nur einer Gegenstimme als ihr Nachfolger vorgeschlagen.

Bei einer anschließenden Pressekonferenz gab sich Dornauer selbstkritisch: „Ich bin für mein flapsiges Mundwerk bekannt.“ Ihm sei aber bewusst, dass der Korridor für solche Aussagen schmaler geworden ist. Zwei Tage später veröffentlichte ein Sprecher der Tiroler ÖVP einen Mitschnitt aus einer Landtagssitzung aus der Woche vor Dornauers Bestellung.

Dort fiel der Satz, der den Tiroler bekannter machte, als ihm lieb war. Kurz darauf hagelte es Rücktrittsforderungen mehrerer ÖVP-Frauen und der SPÖ-Bundesfrauenvorsitzende Gabriele Heinisch-Hosek. Rendi-Wagner blockierte die Wahl Dornauers zu einem ihrer Stellvertreter.