"Don't Smoke": Kippt Höchstgericht die Raucherlaubnis?

Rauchen erhöhe die Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs oder COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) zu erkranken, um das Dreißigfache, führte Markus Pock, Gesundheitsökonom am Institut für Höhere Studien (IHS) in Wien, aus.

Die Kosten im Gesundheitswesen durch Folgeerkrankungen belaufen sich auf ca. 2,4 Milliarden Euro, während die Einnahmen der Tabakindustrie bei nur 1,8 Milliarden Euro lägen, stellt Pock Berechnungen seines Intituts gegenüber. Rauchverbote hätten "keinen spürbar negativen Einfluss" auf Gastronomiebetriebe, als Beispiel nennt er Finnland: Hier sei im Schnitt sogar ein positiver Einfluss festgestellt worden.

Alle 38 Minuten stirbt jemand an den Folgen des Rauchens: Mit dieser Zahl versucht Florian Stigler, Gesundheitswissenschafter und Allgemeinmediziner im Gesundheitsausschuss aufzurütteln. Österreich sei das einzige der OECD-Länder, in dem die Raucherzahlen nicht rückläufig sind - sie seien sogar höher als in den 1970er-Jahren.