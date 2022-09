Dominik Wlazny setzt auf Video, Van der Bellen auf Unterstützer

Zwischen 15. und 27. September lädt die ZIB 2 alle Kandidaten zu einem Live-Interview. In einem ORF III Spezial am 29. September (21.05 Uhr) diskutieren ehemalige Kandidaten über die Wahl, zudem widmet ORF III den Bundespräsidenten der Ersten und Zweiten Republik zwei Schwerpunktabende am 1. und 8. Oktober.

Als Höhepunkt des TV-Wahlkampfs steht am 6. Oktober ab 20.15 Uhr in ORF 2 eine Hauptabend-Sendung auf dem Programm. Dabei kommen alle Kandidaten zu Wort. Sie werden dabei hintereinander vorgestellt und interviewt. Ihre Programme und Interviews werden im Anschluss einer Analyse unterzogen. Am 7. Oktober beleuchtet eine 60-minütige Sondersendung ORF III Spezial (20.15 Uhr) die Details der Wahl.

Am Wahlsonntag, dem 9. Oktober, beginnt ORF 2 seine aktuelle Berichterstattung bereits um 15.00 Uhr in ORF 2.

Wlazny mit Sketch-Video auf YouTube

Dominik Wlazny (alias Marco Pogo) setzt im Wahlkampf weiter auf Humor. Am Montag wurde ein Sketch-Video publiziert, in dem sich eine Gruppe von Anhängern des amtierenden Präsidenten, Alexander Van der Bellen, Gedanken darüber macht, wie man Wlaznys Wahlkampf sabotieren könnte.