In Koalitionen tue sich die FPÖ "durch reaktionäre, rückschrittliche und frauenfeindliche Politik hervor." So werde etwa im von ÖVP und FPÖ regierten Salzburg Adoption als Alternative zum Schwangerschaftsabbruch propagiert. Als Innenminister habe FPÖ-Chef Herbert Kickl zudem Rückschritte im Gewaltschutz zu verantworten, indem er Hochrisikofallkonferenzen abgeschafft habe.

Das Frauenbild der FPÖ komme etwa in den frauenverachtenden und gewaltverharmlosenden Äußerungen zum Vorschein, die der freiheitliche EU-Mandatar Harald Vilimsky am Mittwoch an EU-Spitzenpolitikerinnen richtete.

Insbesondere in der Frauenpolitik hätten aber auch die Koalitionspartner Grüne und ÖVP "sehr unterschiedliche Zugänge", sagte Disoski, die ihre Partei in dem Themenbereich als "treibende Kraft" sieht. Positiv sei in den letzten fünf Jahren etwa die Verdreifachung des Frauenbudgets auf aktuell 33,6 Mio. Euro gewesen. Dass das im Vergleich zu anderen Budgetposten immer noch eine niedrige Summe ist, heiße nicht, dass wenig in Frauenpolitik investiert werde - schließlich komme auch aus anderen Ressorts Geld.