Diskussion über Anhebung der Altersgrenze 70 für Kassenärzte

Die politische Diskussion über Arbeiten auch in höherem Alter hat jetzt auch die Ärzte erreicht. Die Präsidentin des ÖVP-Seniorenbundes, Ingrid Korosec, und die Ärztekammer fordern, dass Kassenärzte auch über die derzeitige gesetzliche Altersgrenze von 70 Jahren hinaus arbeiten können sollen. Die Sozialversicherung lehnt eine solche Gesetzesänderung hingegen ab.

"Die Altersgrenze ist nicht nur diskriminierend, sondern auch kontraproduktiv", sagt Korosec unter Hinweis auf den Mangel an Ärzten mit Kassenvertrag in der Dienstag-Ausgabe der "Kronen-Zeitung". Das Gesetz aus 2009, als es noch Ärzteüberschuss gab, gehöre weg. Die Seniorenbund-Präsidentin verweist darauf, dass eine Pensionierungswelle anstehe und es vor allem am Land schwer sei, Kassenstellen nachzubesetzen.