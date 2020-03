Dilemma ungelöst: „Heim und Kinder“ oder Karriere

Schritt zwei der Problematik: In Österreich liegt die Frauen-Teilzeitquote bei 48 Prozent. Selbst wenn das jüngste Kind bereits zehn bis 15 Jahre alt ist, arbeitet nur ein Drittel der Mütter in Vollzeit. Das ist nicht unbedingt vom Patriarchat so diktiert: „Auch viele Frauen sind der Meinung, dass das Familienleben leidet, wenn sie Vollzeit arbeiten.“

Diese Mentalität hat laut der Ökonomin einen großen Anteil daran, dass Österreich in Rankings zur Gleichberechtigung kaum vom Fleck kommt. In einer Studie zu den lebenswertesten Ländern für Frauen, in die neben Faktoren in der Arbeitswelt auch Bildung, Gesundheit, Lebensstandard und Sicherheit einfließen, liegt Österreich recht passabel auf Platz 9 – vor Deutschland und der Schweiz.