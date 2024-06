Digitales Amt wird ausgebaut: Ausweis künftig am Handy abrufbar

Wer seine Identität nachweisen muss, kann dies künftig digital tun. Die "eAusweise"-App wird um diese Funktion erweitert, sagte Digitalisierungsstaatssekretärin Claudia Plakolm (ÖVP) bei einer Pressekonferenz am Freitag. Außerdem kann in der ID Austria seit Dienstag erstmals abgerufen werden, welche Daten dort über einen hinterlegt sind.

"Damit gehen wir einen weiteren Schritt in Richtung Transparenz", so die Staatssekretärin über das nun umgesetzte "digitale Bürgerkonto". Ein weiterer Schritt wird sein, dass man die Daten direkt in der App andern kann.

Nach dem Führerschein, dem Zulassungsschein und dem Altersnachweis folgt mit dem digitalen Identitätsnachweis nun der vierte Ausweis in der "eAusweise"-App.

Dadurch sollen Identitätsfeststellungen effizienter durchgeführt werden. "Die Polizei kontrolliert das ebenfalls mit einer App - so werden Fahrzeugkontrollen beschleunigt, und unsere Polizei ist modern, schlagkräftig und zeitgemäß ausgerüstet" erklärte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP)